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Онищенко призвал вывести страну из карантина

Здоровье » Здравоохранение

Россия должна постепенно избавляться от ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Такое мнение высказал эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

"Это надо взламывать! Надо заставлять людей профессионально работать и принимать решения. С удовлетворением вижу, что условия для этого есть", — заявил эксперт.

По словам Онищенко, снимать карантин необходимо не только в Москве и Санкт-Петербурге, а и в регионах.

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