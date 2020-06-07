Россия должна постепенно избавляться от ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса нового типа.
Такое мнение высказал эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
"Это надо взламывать! Надо заставлять людей профессионально работать и принимать решения. С удовлетворением вижу, что условия для этого есть", — заявил эксперт.
По словам Онищенко, снимать карантин необходимо не только в Москве и Санкт-Петербурге, а и в регионах.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.