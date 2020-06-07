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Вирусологи не поддержали призыв Онищенко по выходу из карантина

Здоровье » Здравоохранение

Поспешное снятие ограничительных мер приведет к увеличению заболеваемости и смертности от коронавируса. Так вирусологи прокомментировал предложение Геннадия Онищенко срочно вывести страну из карантина.

Об этом сообщил портал "Ура.ру".

Специалисты утверждают, что некоторые ограничительные меры должны быть сохранены вплоть до появления вакцины или эффективного метода лечения COVID-19.

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