Поспешное снятие ограничительных мер приведет к увеличению заболеваемости и смертности от коронавируса. Так вирусологи прокомментировал предложение Геннадия Онищенко срочно вывести страну из карантина.
Об этом сообщил портал "Ура.ру".
Специалисты утверждают, что некоторые ограничительные меры должны быть сохранены вплоть до появления вакцины или эффективного метода лечения COVID-19.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.