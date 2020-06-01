Онколог пояснил, опасны ли красные родинки на теле

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, стоит ли опасаться появления на теле родинок красного цвета и опасны ли папилломы.

Врач сообщил, что обычно красные родинки являются гемангиомами, они представляют собой доброкачественные сосудистые образования.

"Гемангиомы сами по себе не опасны, и при желании — если они возникли на лице или в другом видном месте — их можно удалить", — сообщил специалист.

В случае если границы родинки увеличились, а также если изменился ее цвет, нужно обратиться к врачу. Кроме того, следует насторожиться, если родинка чешется, воспаляется или начала кровоточить.

Что касается папиллом (часто возникают при беременности), их появление говорит об инфицированности кожи папилломавирусом. Папилломы не опасны для здоровья, если не было их травматизации.

Но в случае, если наблюдается их быстрый рост, или изменился цвет, появилась кровоточивость, нужно обратиться к врачу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые опровергли распространенные заблуждения, связанные с родинками, загаром и меланомой.