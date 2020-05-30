За прошедшие сутки в России было зарегистрировано 8952 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России выявлено 8 952 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 3747 случаев (41,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни", — сообщили в штабе.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.