Коронавирус агрессивнее воздействует на измененные органы. У курильщиков легкие изменены табаком, а именно на легкие в первую очередь "нападает" COVID-19.
Об этом "Правде.Ру" рассказал член комитета Государственной Думы по охране здоровья Алексей Куринный.
"Исследований пока на эту тему не проводилось. Я думаю, Роспотребнадзор исходит просто из потенциальной возможности более агрессивного воздействия на измененные органы, которые, безусловно, при курении изменятся. Речь идет о легких. Соответственно, в этих условиях дополнительная нагрузка на легкие в виде коронавируса, в виде коронавирусной пневмонии, безусловно, приводит к тяжелым состояниям. Я думаю, что это просчитывается и вполне очевидно даже без дополнительных выкладок. Хотя еще раз повторю, пока исследований на эту тему не проведено", — пояснил эксперт.
Он отметил, что также коронавирус особенно опасен для людей с любыми легочными заболеваниями — как врожденными, так и приобретенными, например, у работников горнорудной промышленности. В группе риска также пожилые люди со старческими заболеваниями, сниженными иммунитетом, онкологические больные.
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