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Источник Правда.Ру

Депутат ГД: исследований по заболеваемости COVID среди курильщиков нет

Здоровье

Коронавирус агрессивнее воздействует на измененные органы. У курильщиков легкие изменены табаком, а именно на легкие в первую очередь "нападает" COVID-19.

Об этом "Правде.Ру" рассказал член комитета Государственной Думы по охране здоровья Алексей Куринный.

"Исследований пока на эту тему не проводилось. Я думаю, Роспотребнадзор исходит просто из потенциальной возможности более агрессивного воздействия на измененные органы, которые, безусловно, при курении изменятся. Речь идет о легких. Соответственно, в этих условиях дополнительная нагрузка на легкие в виде коронавируса, в виде коронавирусной пневмонии, безусловно, приводит к тяжелым состояниям. Я думаю, что это просчитывается и вполне очевидно даже без дополнительных выкладок. Хотя еще раз повторю, пока исследований на эту тему не проведено", — пояснил эксперт.

Он отметил, что также коронавирус особенно опасен для людей с любыми легочными заболеваниями — как врожденными, так и приобретенными, например, у работников горнорудной промышленности. В группе риска также пожилые люди со старческими заболеваниями, сниженными иммунитетом, онкологические больные.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что курильщики тяжелее переносят коронавирус.

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Московских врачей отправят на помощь регионам

Здоровье

Врачи и медперсонал из московских клиник отправят в регионы. Они будут помогать коллегам в борьбе с коронавирусом.

Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

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Самоизоляцию в Москве продлили

Россия » Центр » Москва

На две недели продлен режим самоизоляции в столице. Новая дата — 14 июня.

Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Он уже подписал соответствующий указ. Сохранится и пропускной режим. Продлевать цифровые пропуска не требуется: срок их действия увеличат автоматически.

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В России машины скорой помощи будут дезинфицировать за минуту

Здоровье

С целью повышения уровня эпидемиологической безопасности в России разработали новую систему мгновенной дезинфекции, благодаря которой салоны скорой помощи будут дезинфицировать менее чем за одну минуту.

"В связи с высокой загруженностью в период пандемии службы скорой неотложной медицинской помощи нуждаются в оперативном проведении дезинфекции, и при этом обработка должна быть максимально эффективной. Нами разработана система аэрозольной дезинфекции, встраиваемая в автомобиль и управляемая удаленно с планшета для исключения контакта медицинского персонала с дезинфектантом", — сообщил основатель компании "АСКМ" Александр Шматков.

В качестве дезинфицирующего средства используется стабилизированный раствор диоксида хлора GreenDez. Он прекрасно справляется с различными вирусами и бактериями. Для человека данный раствор безопасен.

Средство активно воздействует на микроорганизмы. Кроме того, оно обладает щадящими свойствами по отношению к различным материалам.

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Испанец во время карантина живет один в 27-этажном отеле

Общество

В середине марта Испания приостановила работу туристических компаний. Все отели в стране закрыты. Но несмотря на то, что туристов сейчас нет, все рано нужно следить за порядком. Инженер Даниэль Ордоньес остался один в 27-этажном отеле "W" в Барселоне, чтобы следить за техническим состоянием помещений.

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Врач рассказала, как восстановить лёгкие после пневмонии

Здоровье

Врач-пульмонолог, профессор Галина Игнатова рассказала о простых способах восстановить лёгкие после пневмонии.

Что нужно делать?

В первую очередь нужно регулярно делать дыхательную гимнастику и тренировать выдох.

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