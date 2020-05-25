Опубликована диета, которая позволяет сохранять форму Кейт Миддлтон

Многие отмечают, что несмотря на рождение трех детей, Кейт Миддлтон сохраняет стройную и подтянутую фигуру.

Инсайдеры рассказали секрет питания герцогини Кембриджской.

Оказывается, что Миддлтон полностью исключила сахар и другие сладкие продукты из рациона. Она употребляет в пищу овощи, фрукты и ягоды, а также рыбу. Мясо герцогиня ест очень редко и в основном предпочитает вегетарианские блюда.

Также Миддлтон часто добавляет в свою еду острые индийские специи.