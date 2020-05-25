Многие отмечают, что несмотря на рождение трех детей, Кейт Миддлтон сохраняет стройную и подтянутую фигуру.
Инсайдеры рассказали секрет питания герцогини Кембриджской.
Оказывается, что Миддлтон полностью исключила сахар и другие сладкие продукты из рациона. Она употребляет в пищу овощи, фрукты и ягоды, а также рыбу. Мясо герцогиня ест очень редко и в основном предпочитает вегетарианские блюда.
Также Миддлтон часто добавляет в свою еду острые индийские специи.
Подавление огневых точек украинской армии направлено на на обеспечение безопасности граждан ДНР и имеет сдерживающий характер.
Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
"Контрдействия со стороны народной милиции ДНР имеют сугубо сдерживающий характер и направлены на защиту мирного населения от угрозы их жизни и здоровью со стороны Украины", — сообщили военнослужащие.
В Санкт-Петербурге 27 мая пройдут праздничные мероприятия по случаю дня города, однако традиционного салюта не предвидится.
Об этом рассказал глава комитета по культуре Константин Сухенко.
"Салюта не будет. К сожалению, у нас есть ограничения", — пояснил чиновник.
Пока ученые всего мира бьются над созданием вакцины от коронавируса, антивакцинаторское (чаще его называют антипрививочным) движение мобилизует свои силы на борьбу с ней.
Известный врач Александр Мясников напомнил россиянам о самой эффективной мере защиты против коронавируса нового типа. Речь идет о социальной дистанции, которую жители России должны учитывать, выходя из дома и посещая различные общественные места.
По мнению Мясникова, исполнение социальной дистанции - самое трудное из всех введенных ограничительных мер, но и самая важная, поскольку без социальной дистанции человеку ничего не поможет противостоять COVID-19, даже медицинская маска.
Врач Евгений Комаровский рассказал о десерте, который способен укрепить иммунитет при регулярном употреблении.
По его словам, неожиданный эффект для иммунной системы имеет мороженое. Врач утверждает, что воздействие холода на миндалины способствует общему укреплению состояния полости рта и формированию устойчивости организма к некоторым болезням.
"Я очень часто рассказываю о том, что для укрепления местного иммунитета полости рта регулярное воздействие холода на миндалины — это очень круто", — пояснил Комаровский.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.