Названо вещество, продлевающее молодость

Спермидин поможет сохранить молодость, гарантируют израильские ученые из Института Вейцмана. Они также отмечают, что продукты, содержащие это вещество, уберегут от злокачественных опухолей, болезней Паркинсона, Альцгеймера и иных старческих недугов.

Израильские эксперты проанализировали результаты опытов, во время которых грызунам предлагали воду с примесью спермидина. Оказалось, что такие мыши дольше жили, процесс старения начинался позднее и протекал медленнее, сердце и кровяное давление были в норме. Схожее исследование на людях показало: риск сердечной недостаточности уменьшался на 40%.

Дело в том, обнаружили эксперты, что вещество дает эффект обратного хода внутренних циркадных ритмов организма, что делает их "моложе". Кроме того, оно снижает уровень полиаминов, ведущих к старению.

Стоит отметить, что спермидин есть в горохе, грейпфрутах, голубом сыре с плесенью, сое, пророщенной пшенице и кукурузе.

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