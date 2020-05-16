Российскими учеными был создан специальный аппарата для лечения коронавируса нового типа. Устройство работает на основе оксида азота.
Директор научно-производственного центра физики РФЯЦ, член-корреспондент РАН Виктор Селемир рассказал о полезных свойствах оксида азота при COVID-19.
"Он расширяет спазмированные сосуды легких, усиливая кровоток. Количество кислорода в крови увеличивается, а это способствует быстрому восстановлению", — рассказал ученый.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.