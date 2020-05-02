Снимать карантин сразу же при достижении пика заболеваемости коронавирусом в России нельзя.

Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, системе здравоохранения потребуется еще некоторое время на стабилизацию ситуации.

"После пика заболеваемости сразу же отменять картин нельзя. Эта процедура все равно будет, займет определенное время до ситуации стабилизации, ну и нужно контролировать еще популяционный иммунитет, когда мы говорим просто — добрались до пика, до какого-то, вышли на плато, то нельзя говорить, что после этого сразу же объявили праздник, или хлопушки, сняли все меры ограничения. Нет", — рассказал глава Минздрава.