Названы самые эффективные упражнения на самоизоляции

Многие россияне лишились возможности посещать спортивные залы и поддерживать свою физическую форму. Однако восполнять недостаток физических нагрузок можно и в домашних условиях. Такое мнение высказал тренер "Бегового общества" Павел Кондрашев.

По его словам, для эффективных занятий спортом дома понадобятся лишь фитнес-резинка, гантели и коврик для занятий.