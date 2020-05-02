Многие россияне лишились возможности посещать спортивные залы и поддерживать свою физическую форму. Однако восполнять недостаток физических нагрузок можно и в домашних условиях. Такое мнение высказал тренер "Бегового общества" Павел Кондрашев.
По его словам, для эффективных занятий спортом дома понадобятся лишь фитнес-резинка, гантели и коврик для занятий.
"Такой набор может заменить на первое время тренировки в зале. Делая круговую тренировку и сочетая упражнения на разные группы мышц, можно прокачать свое тело не хуже, чем в спортзале", — пояснил Кондрашев.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.