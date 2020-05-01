Врач рассказала, кто попадает в реанимацию с COVID-19

Врач-реаниматолог одной из столичных больниц рассказала, какие пациенты, зараженные коронавирусной инфекцией, чаще всего попадают в реанимацию.

"В реанимацию попадают люди разного возраста. Был и молодой пациент, которому всего 20 лет. Также бывают пациенты в возрасте 26, 30, 40 лет", — сообщила врач в интервью "Вечерней Москве".

Специалист также отметил, что среди пациентов часто встречаются люди пожилого возраста (до 80 лет). Большинство пациентов люди с лишним весом — от 100 кг и больше.

По словам специалиста, у пациентов с нормальным весом коронавирусная инфекция протекает намного легче.

В основном в реанимацию попадают люди, которые страдают от таких заболеваний, как:

диабет;

ожирение;

сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что главврач Филатовской больницы показал видео из реанимации. Он сообщил, что в настоящее время в медучреждении многие пациенты все еще находятся в тяжелом состоянии. Среди пациентов большое количество молодежи.