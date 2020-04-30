Главврач Филатовской больницы показал видео из реанимации

Главврач Городской клинической больницы № 15 им. О. М. Филатова Валерий Вечорко сообщил, что в настоящее время в медучреждении многие пациенты все еще находятся в тяжелом состоянии. Среди пациентов большое количество молодежи.

Кроме того, становится больше пациентов, которых подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"ИВЛ — это не лечение, это способ поддержания жизнедеятельности организма. Лучше туда не попадать", — сообщил Вечорко.

Также он напомнил, что майские праздники лучше провести дома и не нарушать режим самоизоляции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что главврач Филатовской больницы Москвы с камерой прошелся по отделению реанимации, чтобы наглядно показать, насколько оно заполнено.

Снятое врачом видео опубликовал московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. ﻿В обычное время медикам не разрешено проводить такие съемки.

Но сегодня это делается для того, чтобы остановить наступление пандемии и сохранить жизни людей.