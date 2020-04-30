Главврач Городской клинической больницы № 15 им. О. М. Филатова Валерий Вечорко сообщил, что в настоящее время в медучреждении многие пациенты все еще находятся в тяжелом состоянии. Среди пациентов большое количество молодежи.
Кроме того, становится больше пациентов, которых подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких.
"ИВЛ — это не лечение, это способ поддержания жизнедеятельности организма. Лучше туда не попадать", — сообщил Вечорко.
Также он напомнил, что майские праздники лучше провести дома и не нарушать режим самоизоляции.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что главврач Филатовской больницы Москвы с камерой прошелся по отделению реанимации, чтобы наглядно показать, насколько оно заполнено.
Снятое врачом видео опубликовал московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В обычное время медикам не разрешено проводить такие съемки.
Но сегодня это делается для того, чтобы остановить наступление пандемии и сохранить жизни людей.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.