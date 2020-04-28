В России в 3,5 раза замедлился рост заболеваемости новым типом коронавируса среди населения. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания президента страны Владимира Путина с руководителями регионов.
По состоянию на 28 апреля темпы прироста инфицированных снизилось с 27 до чуть более 7 процентов.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.