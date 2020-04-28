Рост заболеваемости коронавирусом в России снизился в 3,5 раза

В России в 3,5 раза замедлился рост заболеваемости новым типом коронавируса среди населения. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания президента страны Владимира Путина с руководителями регионов.

По состоянию на 28 апреля темпы прироста инфицированных снизилось с 27 до чуть более 7 процентов.