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Источник Правда.Ру

Профессор РАН назвал опасность госпитализации при коронавирусе

Здоровье

Профессор РАН Александр Лукашев объяснил, в чем опасность госпитализации пациентов при заражении COVID-19.

"Главная опасность госпитализации пациентов, у которых коронавирус протекает в легкой форме, в том, что возможен рост вероятности вторичной инфекции. Так, внутрибольничная пневмония намного опаснее, чем внебольничная, потому что они там антибиотикоустойчивые. В общем, спустя некоторое время в отделении с пневмонией будет целый букет", — сообщил Александр Лукашев.

В связи с этим Лукашев считает правильным решение о том, что пациентов, у которых заболевание протекает в легкой форме, не нужно госпитализировать. Они могут находиться на домашнем лечении.

Ранее кардиолог рассказал об опасных последствиях пандемии.

Он отметил, что пандемия коронавируса способна нанести по здоровью россиян не только прямой урон. По словам врача, COVID-19 оказывает прямое негативное воздействие на здоровье человека и имеет также отложенный эффект.

Темы covid-19 коронавирус госпитализация
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