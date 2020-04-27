Врачи: коронавирус может поражать почки

Китайские врачи совместно с американскими коллегами обратили внимание на то, что у многих пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме, появляется почечная недостаточность.

"20-40% пациентов с коронавирусом, попавших в реанимацию, страдают от нарушения работы почек", — сообщили ученые.

Специалисты пока не выяснили, поражает ли коронавирус почки напрямую или это только побочный эффект. Согласно одной из версий, иммунная система больного коронавирусом атакует почки.

Иммунная, обнаружив незнакомую инфекцию, активизируется и пытается уничтожить не только вирус, но и здоровые клетки своего организма, в том числе и клетки почек.

Также у таких больных пациентов в сосудах образуются тромбы. Это тоже негативно отражается на работе почек, так как через них проходит сеть сосудов. В настоящее время медики боятся, что может возникнуть дефицит аппаратов гемодиализа.

В Китае и европейских странах спрос на эти аппараты вырос в 5 раз.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Москва прошла пик заболеваемости коронавирусом три дня назад.