Врачи советуют принимать витамин D на самоизоляции

Британские медики советуют людям, которые вынуждены в связи пандемией коронавируса, находиться дома на самоизоляции, каждый день принимать витамин D.

Это связано с тем, что когда человек постоянно находится дома, то высок риск возникновения дефицита витамина D. Именно этот витамин способствует укреплению костей, зубов и мышц. Кроме того, он способен оказывать общеукрепляющее действие на организм.

Регулярно принимать витамин D рекомендуется людям, которые по состоянию здоровья не бывают на улице, проживают в доме престарелых. Кроме того, витамин полезен тем, кто ходит на улице в закрытой одежде.

"Передозировка витамина D может быть опасна", — напоминают врачи.

Витамин D не рекомендуется принимать при наличии определенных заболеваний, в том числе хронических. Перед приемом витамина нужно проконсультироваться с врачом.

Ранее диетолог рассказал о правилах питания в период пандемии COVID-19. Специалист отметил, что полезно полноценное сбалансированное питание.