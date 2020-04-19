Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что уже на следующей неделе Россия может достигнуть пика заболеваемости коронавирусом нового типа.
Представитель Кремля утверждает, что пока результаты ежедневных заболеваний показывают, что страна ещё не вышла на плато заболеваемости. Это означает, что потребуются новые решения, утверждает Песков.
Борьба президента Лукашенко со здравым смыслом в период пандемии продолжается. Он юлит и выводит народ на субботник, войска - на парад, а детей - в школы.