В Кремле рассказали о скором достижении пика заболеваемости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что уже на следующей неделе Россия может достигнуть пика заболеваемости коронавирусом нового типа.

Представитель Кремля утверждает, что пока результаты ежедневных заболеваний показывают, что страна ещё не вышла на плато заболеваемости. Это означает, что потребуются новые решения, утверждает Песков.