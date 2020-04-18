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Источник Правда.Ру

Диетологи рекомендуют отказаться от сладкого на самоизоляции

Здоровье » Здоровье и профилактика

Диетологи обеспокоены тем, что жители России, которые находятся на самоизоляции, ограничены в физической активности. В таких условиях специалисты рекомендуют отказаться от сладкого, поскольку это может негативно отразиться на фигуре.

Ещё одна опасность на самоизоляции - употребление хлебобулочных изделий. Диетологи рекомендуют составлять рацион из круп, нежирного мяса, свежих фруктов и овощей.

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