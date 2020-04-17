Путин: очаги COVID-19 возникают из-за недоработки и невнимательности

Все выплаты врачам и медикам, которые работают с коронавирусными больными, обязательно должны дойти до получателей. Их необходимо сохранить.

Об этом главам регионов еще раз напомнил президент России. 17 апреля под председательством Владимира Путина состоялось совещание о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ. Также глава государства подчеркнул, что все поручения, которые ставятся для борьбы с коронавирусной инфекцией, должны выполняться в срок и без потери качества. При таком подходе Россия сможет победить эпидемию.

"Мы с вами знаем, мы можем быть уверены, Россия обязательно победит эту эпидемию. Мы пройдем этот сложный этап, и эта победа будет тем весомее, если в это непростое время мы сделаем систему медпомощи в стране, во всех регионах более сильной, более эффективной и доступной", — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин также отметил, что там, где возникают очаги распространения коронавируса, есть недоработки.

"Очаги, как правило, возникают из-за наших недоработок, из-за того, что что-то просмотрели, из-за того, что где-то недопроверили вовремя — вот из-за чего", — заявил Путин.

На совещании было принято решение о формировании дополнительного федерального резерва лекарств и оборудования, а также средств индивидуальной защиты для медицинских работников. Регионы в любой момент смогут сделать в него запрос и получить необходимую помощь.