Американские ученые протестировали вакцину против коронавируса на мышах.

В результате они пришли к выводу, что в организме грызунов разработанная вакцина создает достаточно антител, которые могут противостоять COVID-19.

О том, как обстоят дела с разработкой вакцины против коронавируса в России и в мире, рассказала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Дмитриевна Попович.

"У нас действительно сейчас достаточно много разработок в этом направлении. Вакцину против коронавируса разрабатывают и в "Векторе", в Институте эпидемиологии, в институте систем Роспотребнадзора и в ФМБА.

Быстрее всех вакцину разработает американская компания в Канзас-Сити. Они собираются в ноябре закончить сразу две стадии клинических испытаний. Если испытания пройдут успешно, то уже с декабря они ее выпустят. А так ожидаемые сроки примерно май, июль или конец 2021 года. Сейчас в мире работает порядка 60 вакцин, 6 из них наши.

На какой стадии испытания в России?

У нас уже прошли доклинические испытания. "Вектор" уже, по-моему, провел первую фазу клинических испытания. В ФМБА заявили, что они выходят тоже скоро приступят к клиническим испытаниям. Две американские компании тоже перешли к первой фазе.

В Китае уже перешли к первой фазе. По-моему, они сейчас заявили, что еще кто-то у них пойдет по первой фазе. В Оксфорде тоже перешли к первой фазе.

В России есть хорошая платформа, плюс у нас действительно есть разработанная вакцина против Эболы. Сейчас специалисты пытаются на аналогичной технологической схеме сделать и эту вакцин. Главное определить, чтобы она не не вызывала неадекватную реакцию иммунной системы. Иногда вакцина может вызвать куда более серьезную и опасную реакцию, чем сама болезнь", — заключила эксперт.