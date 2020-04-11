Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают. Однако он признал, что некоторый риск существует.
"Каждый второй больной на ИВЛ получает внутрибольничную инфекцию", - считает Мясников.
Также медик подчеркнул, что к подключению к аппарату искусственной вентиляции легких прибегают только в самых тяжелых ситуациях. Это может объяснить высокий показатель смертности.
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