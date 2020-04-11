Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ

Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают. Однако он признал, что некоторый риск существует.

"Каждый второй больной на ИВЛ получает внутрибольничную инфекцию", - считает Мясников.

Также медик подчеркнул, что к подключению к аппарату искусственной вентиляции легких прибегают только в самых тяжелых ситуациях. Это может объяснить высокий показатель смертности.