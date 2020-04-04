Попова: в 96% случаев коронавирус передается капельным путём

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как преимущественно передается коронавирусная инфекция. По её словам, в 96% случаев COVID-19 передается капельным путем. Один инфицированный с ярко выраженными симптомами может заразить трёх человек.

Также Попова сообщила, что в российских регионах не наблюдается всплеск заболеваемости гриппом и пневмонией.