Оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции раскрыл количество умерших от коронавируса по состоянию на утро 30 марта. Сообщается, что жертвами COVID-19 стали девять человек.
"За сутки зафиксирован один летальный случай в Псковской области. За весь период умерли девять человек", — сказано в сообщении штаба.
Напомним, количество инфицированных в стране составляет 1836 человек.
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