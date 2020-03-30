Жертвами коронавируса в России стали уже девять человек

Оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции раскрыл количество умерших от коронавируса по состоянию на утро 30 марта. Сообщается, что жертвами COVID-19 стали девять человек.

"За сутки зафиксирован один летальный случай в Псковской области. За весь период умерли девять человек", — сказано в сообщении штаба.

Напомним, количество инфицированных в стране составляет 1836 человек.