Депутат ГД предложил создать реестр частных аппаратов ИВЛ

Депутат Госдумы Иван Сухарев считает, что в России нужно создать реестр аппаратов ИВЛ, принадлежащих частным лицам, которые можно было бы использовать для реанимации тяжелобольных в критических ситуациях. С такой инициативой он обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко.

"Прошу Вас рассмотреть возможность создания Федерального реестра аппаратов искусственной вентиляции лёгких, находящихся в собственности физических и юридических лиц, который, в случае критической ситуации в стране и необходимости массового использования подобного оборудования, позволит обратиться к указанным лицам с предложением предоставить ИВЛ для нужд заболевших граждан", - сказано в обращении Сухарева к Мурашко.

Парламентарий подчеркнул, что частные лица имеют право на покупку аппаратов ИВЛ, цена которых начинается от 1,8 млн рублей.