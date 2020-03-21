Восемь человек, ранее болевших коронавирусной инфекцией, излечились от недуга и уже выписаны из московских больниц. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"И у нас есть хорошие новости. Восемь человек, которые заболели этой инфекцией, прошли лечение, полностью выздоровели и на сегодняшний день выписаны из наших медицинских учреждений", - сообщила Ракова.
Журналисты чешского издания iDNES.cz выразили недоумение поведением российских властей в ситуации с коронавирусом.