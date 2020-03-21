Восемь пациентов излечились от коронавируса в Москве

Восемь человек, ранее болевших коронавирусной инфекцией, излечились от недуга и уже выписаны из московских больниц. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.