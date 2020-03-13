В Италии число жертв коронавируса за день увеличилось на 250 человек

В Италии коронавирус выявлен у 14 955 человек. За сутки зарегистрировано 2116 новых случаев заражения.

По данным, озвученным сегодня руководителем службы гражданской защиты Анджело Боррелли, госпитализированы 7426 человек, 6201 носитель вируса находится на карантине.

За сутки из больниц выписали 181 человека. В общей сложности на сегодняшний день от коронавируса вылечили 1439 человек. Число умерших от коронавируса увеличилось на 250 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что супруга премьера Канады заразилась коронавирусом.