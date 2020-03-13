У супруги премьера Канады обнаружили коронавирус

У супруги премьер-министра Джастина Трюдо Софи выявили коронавирус.

В настоящее время семья находится на карантине.

Все началось с того, что Софи Грегуар-Трюдо почувствовала себя плохо, врачи порекомендовали ей сдать тест на коронавирус.

Сообщается, что заболевание протекает в легкой форме. У самого Трюдо коронавируса нет.

В настоящее время в Канаде выявлено 138 случаев заболеваний коронавирусом, среди них 9 человек выздоровели, 1 человек скончался.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в МИД Китая допустили, что коронавирус в Ухань завезли из США.