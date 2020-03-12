РФ передала тест-системы для диагностики COVID-19 странам ЕАЭС и Ирану

Тест-системы, разработанные российскими учеными для диагностики заражения коронавирусом, переданы Роспотребнадзором в более чем 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Об этом сообщает пресс-служба санитарного ведомства.

"Тест-системы для лабораторной диагностики коронавируса, разработанные Роспотребнадзором, переданы странам-членам Евразийского экономического союза, Монголии, Китаю, Ирану, Азербайджану, Узбекистану, Таджикистану и Туркменистану. Всего передано 800 тест-систем, что позволит провести 80 тыс. исследований", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что передача приборов, разработанных ФБУН "ГНЦ ВБ "Вектор", состоялась в рамках программы взаимопомощи, которая позволяет "укреплять коллективный потенциал стран региона в борьбе с угрозой эпидемии, подобной новой коронавирусной инфекции".

К слову, российские тест-системы уже хорошо зарекомендовали себя не только в нашей стране:

с их помощью были выявлены случаи заболевания в Армении и Белоруссии.

"Плотно помогать" будем Ирану

В ближайшее время Россия начнет отправлять медицинские маски и специальные защитные халаты в Иран, которому после просьбы о помощи в борьбе с распространением коронавируса, ее пообещал лично президент Путин.

В Иране, напомним, эпидемиологическая ситуация с коронавирусом очень сложная.

На утро 11 марта в исламской республике: