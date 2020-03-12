Тест-системы, разработанные российскими учеными для диагностики заражения коронавирусом, переданы Роспотребнадзором в более чем 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Об этом сообщает пресс-служба санитарного ведомства.
"Тест-системы для лабораторной диагностики коронавируса, разработанные Роспотребнадзором, переданы странам-членам Евразийского экономического союза, Монголии, Китаю, Ирану, Азербайджану, Узбекистану, Таджикистану и Туркменистану. Всего передано 800 тест-систем, что позволит провести 80 тыс. исследований", — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что передача приборов, разработанных ФБУН "ГНЦ ВБ "Вектор", состоялась в рамках программы взаимопомощи, которая позволяет "укреплять коллективный потенциал стран региона в борьбе с угрозой эпидемии, подобной новой коронавирусной инфекции".
К слову, российские тест-системы уже хорошо зарекомендовали себя не только в нашей стране:
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