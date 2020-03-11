Частое мытье рук может навредить здоровью

Врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный объяснил, что часто мыть руки вредно для здоровья.

Специалист отметил, что в период эпидемий мыть руки необходимо, но если слишком часто использовать мыло или другие моющие средства, это может привести к пересушиванию кожи, а также вымыванию полезных бактерий.

Сколько раз в день можно мыть руки?

Врач Бессмертный утверждает, что в день можно мыть руки не более восьми раз.

Также не стоит использовать антисептики, так как простое протирание рук салфетками или смачивание спреем не обеззараживает руки.

"Антисептики и влажные салфетки не смывают грязь, они просто размазывают ее по рукам", — сказал врач.

Гораздо больше пользы от мытья под проточной водой.

Ранее врач рассказала, как правильно нужно мыть руки.