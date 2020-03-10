Смартфоны могут спровоцировать деменцию даже у молодых людей

За последние 10 лет количество людей, страдающих от переутомления мозга в возрасте от 30 до 50 лет, существенно увеличилось. Это происходит из-за переизбытка информации.

Об этом сообщил нейрохирург и директор клиники памяти Окумура Аюми Окумура.

По его словам, усталость мозга все чаще наблюдается у людей трудоспособного возраста, чего раньше не было. Нейрохирург считает, что причиной этому может стать использование смартфонов и персональных компьютеров. Мозг постепенно истощается от ненужной информации, такой как реклама, электронные письма и т. д.