Врач рассказал, как вывести токсины из организма

Научный сотрудник медицинского центра Чикагского университета Эндрю Аронсон утверждает, что различные смузи, добавки, упражнения и другие "простые" средства для очищения организма, являются неэффективными.

Здоровый организм самостоятельно выводит токсины

"Здоровое тело и так справится с выведением токсинов из организма. Конечно, существуют способы, которые могут организму помочь в этом, но это не детокс-добавки и смузи", — отметил специалист.

Очищению организма способствуют: регулярные физические нагрузки, правильное питание, активный образ жизни и отказ от алкоголя.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как очистить печень от токсинов и восстановить ее функции.