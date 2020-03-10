Научный сотрудник медицинского центра Чикагского университета Эндрю Аронсон утверждает, что различные смузи, добавки, упражнения и другие "простые" средства для очищения организма, являются неэффективными.
"Здоровое тело и так справится с выведением токсинов из организма. Конечно, существуют способы, которые могут организму помочь в этом, но это не детокс-добавки и смузи", — отметил специалист.
Очищению организма способствуют: регулярные физические нагрузки, правильное питание, активный образ жизни и отказ от алкоголя.
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