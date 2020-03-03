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Источник Правда.Ру

Врач: польза чеснока в борьбе с простудой не доказана

Здоровье

Польза чеснока в борьбе с простудой медикаментозно не доказана. Поэтому он не входит в список лекарственных растений. Об этом рассказала врач-инфекционист, заведующая консультативно-профилактическим отделением инфекционной клинической больницы №1 департамента здравоохранения Москвы Ирина Иванова.

По ее словам, чеснок содержит биологически активные вещества фитонциды, обладающие противовоспалительным действием. Эти вещества способны подавлять рост некоторых бактерий.

"Согласно ряду исследований, чеснок обладает противовирусным действием, но должной доказательной базы мы не имеем и рекомендовать его в качестве средства, способного предотвратить инфекционные заболевания, в частности ОРВИ и грипп, не можем", — отметила Иванова.

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