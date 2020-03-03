Врач: польза чеснока в борьбе с простудой не доказана

Польза чеснока в борьбе с простудой медикаментозно не доказана. Поэтому он не входит в список лекарственных растений. Об этом рассказала врач-инфекционист, заведующая консультативно-профилактическим отделением инфекционной клинической больницы №1 департамента здравоохранения Москвы Ирина Иванова.

По ее словам, чеснок содержит биологически активные вещества фитонциды, обладающие противовоспалительным действием. Эти вещества способны подавлять рост некоторых бактерий.