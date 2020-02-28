Специалисты из Канады, изучающие процессы старения, выяснили, что люди, которые употребляют в пищу мало фруктов и овощей, чаще других страдают от тревожных расстройств.
Ученые решили выяснить связь между потреблением в пищу достаточного количества фруктов и овощей и постоянным состоянием тревоги без причины.
"Для того, чтобы защитить себя от развития психических заболеваний, в день нужно съедать не менее трех разных плодов. Это позволит на 24% снизить риск того, что вы будете нервничать из-за любого пустяка", — сообщили специалисты.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, какие психические заболевания передаются по наследству.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».