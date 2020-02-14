Влияет ли пища на психологическое состояние человека?

Врачи назвали продукты, которые способны сделать человека счастливее. В число таких продуктов вошли:

рыба;

бобы;

орехи;

брокколи;

шпинат;

яйца.

О том, как пища влияет на психологическое состояние человека, в интервью "Правде.Ру" рассказала врач-диетолог, травница Анжелика Дюваль,

— Все эти продукты содержат аминокислоту триптофан. Триптофан — это вещество, похожее на серотонин. Оно регулирует настроение, сон, помогает организму восстанавливаться.

Если в рационе человека есть эти продукты, психологически он гораздо более стабилен. Триптофан часто используют в виде добавки к диете, чтобы нормализовать состояние и избежать срывов.

-А мясо, наоборот, делает человека более раздражительным?

Здесь дело не в конкретных категориях продуктов, важно просто, содержится в них это вещество или нет. Если оно содержится в продуктах, тогда настроение повышается.

— Эти продукты нужно употреблять в каком-то определенном количестве?

— Я считаю, что это не очень правильно говорить о каких-то конкретных цифрах, потому что имеет значение и состояние здоровье человека, потому что большое значение имеет усвояемость веществ.

Также важны возраст, вес, образ жизни человека. Все это может влиять на то, сколько ему нужно тех или иных продуктов. Если организм получает это вещество из продуктов питания, передозировка тут невозможна, потому что это органические формулы, и триптофан усваивается достаточно хорошо.