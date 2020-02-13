Целый поселок изолировали во Вьетнаме из-за коронавируса

Семь жителей поселка Сон Лой во вьетнамской провинции Винь Фук подхватили коронавирус. Самой младшей из зараженных три месяца.

Чтобы не дать болезни распространиться по стране, власти дали распоряжение полностью изолировать населенный пункт. Вокруг поселка обустроили восемь КПП. Проезд и выезд из поселка закрыт. Организованы поставки продуктов и медикаментов.

В поселке постоянно проживают свыше 10 тысяч человек.

Напомним, что в китайском Хубэе количество жертв опасного заболевания достигло 1310 человек.