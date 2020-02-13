Число жертв коронавируса в Китае выросло. На сегодняшний день от болезни скончались 1310 человек.
Вылечились 3441 пациент, а общее количество заболевших превысило 48 тысяч человек.
Для борьбы с вирусом в Ухань съезжаются тысячи медиков. Накануне Китай перебросил в эпицентр эпидемии еще 2600 медицинских работников — санитаров и медсестер.
Одновременно обустраиваются новые места для размещения зараженных. В двух больницах дополнительно создают 1560 мест. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.
Ухудшается ситуация с больными коронавирусом на круизном лайнере, стоящем у берегов Японии. Количество зараженных на сегодняшний день составляет уже 218 человек.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.