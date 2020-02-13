Число жертв коронавируса в Хубэе перешагнуло отметку в 1300 человек

Число жертв коронавируса в Китае выросло. На сегодняшний день от болезни скончались 1310 человек.

Вылечились 3441 пациент, а общее количество заболевших превысило 48 тысяч человек.

Для борьбы с вирусом в Ухань съезжаются тысячи медиков. Накануне Китай перебросил в эпицентр эпидемии еще 2600 медицинских работников — санитаров и медсестер.

Одновременно обустраиваются новые места для размещения зараженных. В двух больницах дополнительно создают 1560 мест. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Ухудшается ситуация с больными коронавирусом на круизном лайнере, стоящем у берегов Японии. Количество зараженных на сегодняшний день составляет уже 218 человек.