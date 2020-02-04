Стоматолог рассказала об опасности зубных коронок и протезов

Зубные коронки и протезы, изготовленные из различных материалов, могут привести к развитию рака.

"Также для здоровья могут быть опасны и сломанные зубы, так как они повреждают слизистую оболочку. Спровоцировать развитие онкологии могут и электронные сигареты", — сообщила врач-стоматолог Ирина Макеева.

Специалист отметила, что гиперкератоз может и должен увидеть любой стоматолог. Данное заболевание обычно проявляется в виде округлых или линейных белесоватых образований на слизистой оболочке рта. Поэтому, заметив в полости рта язвочку, нужно сразу обращаться к врачу.

Также эксперт напомнила, что посещать стоматолога нужно хотя бы раз в полгода.