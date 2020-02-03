Мишустин: иностранцев, заболевших коронавирусом, будут депортировать

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с коронавирусом.

"Это позволит депортировать иностранцев, если у них будет выявлен коронавирус, и вводить специальные ограничительные меры", — заявил он.

Также Мишустин отметил, что в РФ контролируют ситуацию с коронавирусом. Из-за "китайской пневмонии" было принято решение перенести инвестиционный форум, который должен был проходить в Сочи в середине февраля.

На данный момент данным заболеваниям в Китае заражено 17,2 тыс. человек, 361 умер.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что больной коронавирусом китаец недоволен условиями больницы в Чите.