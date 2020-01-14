В России изобрели стул для исправления осанки школьников

Российские специалисты изобрели стул, который поможет школьникам исправить осанку.

В "умном" стуле есть датчики, которые реагируют на позу ребенка, изменение центра массы тела и вес. Эталон в данном случае вес ребенка при правильном посадке на стул и ровная осанка. Если имеются какие-либо отклонения, то стул передает сигнал.

Сигналы об этом передаются по Wi-Fi или через Bluetooth, соответственно, учитель, врач и родители смогут своевременно отреагировать. Ученые утверждают, данное изобретение будет способствовать формированию правильной осанке у детей и предупредить развитие сколиоза.

Ранее "Правда.Ру" писала об упражнениях для осанки.