Российские специалисты изобрели стул, который поможет школьникам исправить осанку.
В "умном" стуле есть датчики, которые реагируют на позу ребенка, изменение центра массы тела и вес. Эталон в данном случае вес ребенка при правильном посадке на стул и ровная осанка. Если имеются какие-либо отклонения, то стул передает сигнал.
Сигналы об этом передаются по Wi-Fi или через Bluetooth, соответственно, учитель, врач и родители смогут своевременно отреагировать. Ученые утверждают, данное изобретение будет способствовать формированию правильной осанке у детей и предупредить развитие сколиоза.
Ранее "Правда.Ру" писала об упражнениях для осанки.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.