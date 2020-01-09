Роспотребнадзор запретил ввоз мандаринов из Китая

В мандаринах и апельсинах, выращенных в Китае, обнаружены опасные микроорганизмы.

Как сообщает Россельхознадзор, с 6 января 2020 года поставки цитрусовых из Китая запрещены. На какой срок — пока неизвестно.

По словам представителя санитарного ведомства,

"ввозить цитрусовые из КНР можно будет лишь после того, как будет обеспечено их соответствие российским фитосанитарным требованиям".

Судя по тому, что запрет на ввоз из Поднебесной яблок и персиков, введенный еще августе, до сих пор не снят, ждать возвращения на прилавки цитрусовых придется долго. А ведь Китай обеспечивал 63% от общего объема поставок.