Врач: какие витамины нужно принимать зимой

Врач Валерий Сергеев рекомендует советует принимать витамины течение одного месяца.

Он утверждает, что зимой организм особенно нуждается в витаминах группы B, которые играют важную роль в процессе регуляции белкового и энергетического обмена.

Также специалист отметил, что нормальной работы мозга необходимы: магний, марганец, калий, цинк, а также витамины А, С, Е. Кроме того, врач рекомендует делать на зиму домашние заготовки.

Ранее "Правда.Ру" писала о продуктах, богатых витаминами.