Врач Лариса Cавельева рассказала, как правильно питаться после новогодней ночи. Специалист отметила, что не нужно переживать о калорийности новогодних блюд, но для приготовления нужно использовать только натуральные продукты и есть в меру.
Завтрак должен быть легким.
Что касается новогодних салатов, то их лучше есть в обед, а не с утра. Ужин тоже должен быть легким. Также вечером полезно погулять или сходить в гости.
Важно не перегружать свой организм лишними калориями.
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