Врач рассказала, как правильно питаться после новогодней ночи

Врач Лариса Cавельева рассказала, как правильно питаться после новогодней ночи. Специалист отметила, что не нужно переживать о калорийности новогодних блюд, но для приготовления нужно использовать только натуральные продукты и есть в меру.

Завтрак должен быть легким.

Что касается новогодних салатов, то их лучше есть в обед, а не с утра. Ужин тоже должен быть легким. Также вечером полезно погулять или сходить в гости.

Важно не перегружать свой организм лишними калориями.

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