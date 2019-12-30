В России создали лекарство от хронического гепатита В

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что в России создали препарат, который позволит в течение двух лет излечиться от хронического гепатита B. По словам специалиста, в настоящее время проблема лечения данного заболевания стоит довольно остро, так как людей, больных гепатитом B много.

Ученые из Института эпидемиологии разработали лекарство, которое через два года позволит людям полностью излечиться от данного заболевания.

Попова добавила, что в России наблюдаются серьезные успехи по профилактике инфекционных болезней, отметив, что наша страна - один из лидеров по низкой заболеваемости острым гепатитом В.

Ранее "Правда.Ру" писала о профилактике гепатита B.