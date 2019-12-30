Эксперты: как правильно выбирать зимнюю обувь

Зимняя обувь имеет огромное значение для нашего здоровья, поэтому специалисты дали несколько советов о том, как правильно ее подобрать. Во-первых, зимняя обувь должна быть хотя бы на полразмера больше, так как иначе она будет сдавливать стопу и пальцы, что приводит к нарушению кровообращения и мазолям. Кроме того, в такой обуви быстрее замерзнут ноги.

К тому же нужно учитывать, что если на улице сильный мороз, то нужно надеть теплые носки или использовать теплые стельки, а все это также требует пространства.

Что касается женской зимней обуви, то медики советуют покупать сапоги с голенищем до середины голени и без высокого каблука. Это связано с тем, что обувь на каблуке лишает женщину устойчивости при ходьбе, а зимой на льду это может быть опасно. Лучше, чтобы высота каблука была не более 5 см.

В теплом помещении обувь обязательно нужно снять, иначе ноги будут перегреваться, а сама обувь получит дополнительный заряд влаги. Это приведет к тому, что потом на улице ноги переохладятся гораздо быстрее.

ранее "Правда.Ру" писала о том, как медики рассказали, как выбрать правильную шапку.