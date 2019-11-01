Медики рассказали, как правильно выбрать зимнюю шапку

Врачи рассказали, как выбрать правильную шапку, которая будет защищать от холода, и к чему может привести ношение слишком теплой шапки.

Вице-президент Евразийской трихологической ассоциации Ольга Кохас считает, что шапку нужно выбирать ответственно: нужно обращать внимание на материал, из которого она изготовлена.

Если за окном не более 10 градусов мороза, то лучше надевать легкий, трикотажный головной убор, чтобы не "перепарить" голову.

Если же на улице более 15 градусов мороза, то стоит надеть теплую шапку с войлочным утеплителем, что очень хорошо влияет на сохранение температуры.

Врач-терапевт Виктор Лишин отметил, что шапка должна быть немного дышащая.

Лишин отметил, что голова не должна сильно нагреваться, иначе она вспотеет, из-за этого может быть перегрев кожи головы, что станет причиной неприятных ощущений.

Также специалисты напоминают, что в помещении и транспорте шапку необходимо снимать, так как на ней скапливается много грибков и бактерий. Поэтому шапку нужно обязательно стирать

В идеале в гардеробе должно быть 2-3 шапки, пока одна стирается, можно надеть другую, отметила Кохас.

Если шапку долго не стирать, то это может привести к стафилококковым инфекциям.

Фото: twitter.com