Общение с собаками в раннем возрасте снижает риск развития шизофрении

Ученые из США пришли к выводу, что шизофрения реже развивается у людей, которые первые годы своей жизни общались с собаками.

Стоит отметить, что при контакте с кошками такая связь не прослеживалась.

Ученые под руководством Роберта Йолкена из Медицинской школы Джона Хопкинса решили проверить связь между общением детей с домашними питомцами и развитием шизофрении.

Ученые проанализировали данные о 396 пациентах с шизофренией, 381 пациентах с биполярным расстройством и 594 психически здоровых людях. В результате специалисты выявили связь с иммунитетом. Психозы, которые возникают при шизофрении биполярном расстройстве часто связаны с воспалительными процессами в организме.

Также стоит отметить, что контакты с домашними животными снижают риск развития аллергии на шерсть и пыльцу. Кроме того, может быть психологический эффект, так как собаки оказывают положительное влияние на психику человека.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что собаки умеют обрабатывать числа.