Собаки обладают человеческими способностями к счету

Научные ученые провели эксперимент и выяснили, что у собак за восприятие количества объектов отвечают те же отделы головного мозга, что и у людей.

Собакам показывали на экране ряд светло-серых точек на черном фоне, количество точек менялось каждые 300 миллисекунд. Ученые решили, что если у собак тоже имеются специальные зоны мозга, которые отвечают за счет, то МРТ покажет большую активность в этих зонах, когда количество точек будет разным.

В итоге ученые выяснили, что 8 из 11 собак успешно справились с заданиями. Стоит отметить, что у всех собак активность проявлялась в разных зонах мозга. Ученые полагают, что это объясняется тем, что собаки были разных пород.

ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что ученые узнали, почему удалось приручить именно собак.