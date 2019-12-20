В Твери на 75-летнюю пенсионерку упала автобусная остановка

В Твери из-за сильного штормового ветра на 75-летнюю женщину упала конструкция остановки.

Перед этим женщина посетила Центральную районную больницу, после чего пошла на остановку. Пока она ждала автобус, на нее упала крыша конструкции, женщина успела отбежать, но кровля остановки накрыла ее, и пенсионерка упала.

Прохожие помогли ей встать и проводили в больницу, но там не было свободных врачей, тогда женщину отвели в поликлинику.

Ей оказали первую помощь, после чего направили в больницу. Ее дочь сообщила, что маме, учитывая большое количество полученных травм, должны были вызвать скорую. Вместо этого пожилая женщина вынуждена была с сотрясением мозга, сильным ушибом колена и другими травмами самостоятельно добираться до больницы.