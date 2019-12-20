Педиатр назвала полезные продукты, которые могут навредить малышам

Врач-педиатр Татьяна Буцкая рассказала, какие продукты, которые принято считать полезными, могут навредить малышам.

Какие полезные продукты могут навредить малышам

Как сообщает chelny-izvest.ru, для малышей может оказаться вредным сухое молоко. Оно не может заменить детскую смесь. Сухое молоко содержит холестерин, с которым организму сложно справиться. Такое питание может привести к тому, что у малыша возникнут проблемы с кислотно-щелочным равновесием, а также с почками и системой кроветворения.

Также на организм ребенка может повлиять и козье молоко. Его можно давать ребенку только после года.

Кроме того, малышам нельзя давать йогурты и кефиры. В этих продуктах содержатся: "грубый" казеин, спирт и дрожжевые клетки.

Также не стоит кормить малышей манной кашей, так как она содержит глютен, который может стать причиной развития пищевой непереносимости.

Рисовую, кукурузную и гречневую кашу можно давать ребенку с 6 месяцев.

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