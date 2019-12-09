Доктор Мясников предупредил об опасности газированной воды

Известный российский врач Александр Мясников предупредил об опасности очень популярного продукта для детей. Специалист сообщил, что не все понимают опасность такого продукта, как газированная сладкая вода.

По словам врача, для детей газировка особенно вредна, так как употребление данного продукта приведет к развитию болезней в будущем.

Мясников объяснил, что в возрасте 11-13 лет у детей происходит набор костной массы, поэтому сладкие газированные напитки в этом возрасте очень опасны, так как это может стать причиной разжижения и разрежения костей после достижения 45 лет.

Специалист в очередной раз напомнил, что правильное питание - залог здоровья и занятия спортом. Поэтому детям нельзя давать не только газированную воду, но и фаст-фуд, чипсы и другие продукты, содержащие трансжиры.

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